Бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, почему евреям лучше уехать из россии

Гольдшмидт назвал пять причин, по которым евреям, живущим в россии, лучше покинуть эту страну.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сложил с себя полномочия в этом году, после чего сразу уехал из россии*. По его мнению, евреям, проживающим в этой стране, стоит сделать то же самое, пока не поздно.

Об этом пишет «7 канал».

Он пояснил свою позицию, назвав пять причин, почему евреям следует уезжать из россии*.

“Причины, почему евреи сегодня обеспокоены будущим России, это: А — рост антисемитизма, Б — возможность закрытия железного занавеса. Идёт к тому, что покинуть Россию будет невозможно. Третья причина — это жёсткие санкции, которые нанесут ущерб экономике в долгосрочной перспективе. Четвёртая причина — возможность того, что будет всеобщая мобилизация в армию, и номер пять — расширение репрессий против гражданского общества», — сказал Гольдшмидт.

«Евреи обеспокоены будущим России», — говорит бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью DW. И советует российским евреям уезжать из России, пока не поздно. pic.twitter.com/D5Pon8b2MP — АSLAN (@antiputler_news) September 15, 2022

Ранее «Курсор» писал о том, что российские раввины объявили экстренное собрание, чтобы обсудить будущее евреев в рф. На нем будет присутствовать примерно 400 человек со всей страны.

Также мы сообщали, что россия не может гарантировать безопасность евреев в Умани. Известно, что тысячи людей попытаются совершить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана, несмотря на предупреждения Израиля, Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!