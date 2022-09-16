Россия не может гарантировать безопасность евреев в Умани

Ожидается, что тысячи людей попытаются совершить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана, несмотря на предупреждения Израиля, Украины.

Согласно отчету, опубликованному в четверг, заместитель министра иностранных дел россии* михаил богданов заявил посланнику Израиля в москве во время недавней встречи, что Россия не может гарантировать безопасность евреев, посещающих украинскую Умань для ежегодного паломничества на Рош ха-Шана.

согласно сообщению 12-го канала, богданов сказал послу Александру Бен Цви, что Израиль должен запретить своим гражданам ездить в украинский город на Рош ха-Шана.

Паломничество обычно привлекает десятки тысяч верующих евреев, но Израиль неоднократно предостерегал от посещения Умани в этом году из-за войны. Умань находится в центральной части Украины, к югу от Киева, и ранее уже подвергалась ударам российских ракет.

В четверг россия категорически отрицала, что москва планирует обстреливать ракетами еврейских паломников в Умани после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского сделал заявление по общественному телевидению Израиля. Выступая на прошлой неделе с общественным вещателем «Кан», Михаил Подоляк сказал, что рф может запустить ракеты по Умани, чтобы вызвать «глобальный шок».

Пресс-секретарь мид рф мария захарова назвала предупреждение Подоляка «абсурдной мыслью и, конечно же, фальшивкой».

«Тем не менее, к этим комментариям нужно относиться серьезно, потому что они исходят от киевского режима. Нет сомнений в том, что [украинцы] достаточно жестоки, чтобы воспользоваться возможностью антироссийская провокация», — сказала Захарова в ответ, по словам Кана.

Украина также предупредила евреев не приезжать в Умань в этом году на Рош ха-Шана в конце месяца. Несмотря на предупреждения, тысячи израильских ультраортодоксов намерены бросить вызов опасностям и совершить паломничество в этом году.

Премьер-министр Яир Лапид в этом месяце призвал граждан избегать Умани, предупредив об «опасности для жизни», а посольство Украины в Израиле на прошлой неделе выступило с аналогичным предупреждением.

Прямые рейсы в Киев были отменены с начала российского вторжения в Украину, однако тысячи паломников уже отправились в путь. На прошлой неделе в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион рейсы в Молдову и Румынию были забиты бреславскими хасидами, направлявшимися в Умань.

Ранее Курсор писал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

Недавно заместитель председателя СНБ и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар призвал всех паломников воздержаться от ранее упомянутой поездки.

Курсор писал, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий, переоборудованных из подвалов. У самого места празднований располагается специальное укрытие, куда могут поместиться 2-2,5 тысяч человек.

Также Курсор сообщал, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!