Бывший главный судья ЮАР извинился за произраильские комментарии

Бывший главный судья ЮАР приносит извинения за комментарии, которые он сделал в 2020 году, обещая поддержку Израилю.

Бывший главный судья Южной Африки Могунг Могунг в четверг извинился за комментарии, которые он сделал в 2020 году, пообещав поддержку Израилю.

Об этом сообщает Israel National News.

Могунг вызвал возмущение в 2020 году, когда он сказал: «Я как христианин не могу делать ничего, кроме как любить и молиться за Израиль, потому что я знаю, что ненависть к Израилю со стороны меня и моей нации может только навлечь беспрецедентные проклятия на нашу нацию”.

Он добавил, что Южная Африка «лишает саму себя прекрасной возможности изменить правила игры в израильско-палестинской ситуации».

«Мы знаем, что значит быть в ссоре, когда нация воюет сама с собой», — сказал он.

Год спустя Могунгу было приказано принести извинения за неправомерные действия, поскольку он был вовлечен в политические споры, «критикуя и предлагая изменения в официальной политике правительства Южной Африки в отношении Израиля». В то время он повторил , что не откажется от комментариев.

Предыдущее решение было оставлено в силе, и в четверг он заявил в своем заявлении: «Теперь закон вынуждает меня… безоговорочно извиниться». Апелляционная комиссия установила, что он участвовал во «внесудебной деятельности».

Антиизраильские настроения по-прежнему преобладают в Южной Африке, где правительство часто обвиняет Израиль в применении политики «апартеида» по отношению к палестинским арабам.

В 2018 году Южная Африка отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против смертоносного насилия на границе Израиля и Газы.

Решение было принято после того, как террористическая организация ХАМАС возглавила жестокие и массовые террористические акты в знак протеста против открытия нового посольства США в Иерусалиме. Позже ХАМАС открыто признал , что большинство из тех, кто был убит в ходе этих жестоких беспорядков, были членами группировки.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что румынский политический деятель восхвалял антисемитского фашистского лидера в телеинтервью.

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