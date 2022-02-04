Минобороны Израиля заморозит экспортные лицензии на израильские технологии кибератак

Министерство обороны заявило, что не будет продлевать лицензии компаниям, которые создают программы для взлома данных, в том числе использующихся для доступа к телефонам политиков.

На фоне растущих споров о том, что софт NSO Group и другие израильские шпионские программы используются различными странами для удаленного взлома телефонов — в том числе, по сообщениям, телефонов диссидентов и оппозиционеров в деспотических режимах — правительство замораживает экспортные лицензии на израильские технологии «кибератак».

Об этом пишет Times of Israel.

В сообщении без источников говорится, что Министерство обороны также не будет продлевать лицензии для государств региона, которые в настоящее время должны их продлить, поскольку проводит углубленный анализ их использования.

В сообщении не говорится, относится ли это к лицензиям на NSO или другим шпионским программам для взлома телефонов.

Курсор ранее сообщал, что полиция использовала шпионское ПО в расследовании дела Нетаниягу. Мобильный телефон главного фигуранта публичного судебного процесса по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу был незаконно взломан киберподразделением полиции без санкции суда.

Кроме того, стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО. QuaDream, по заявлениям инсайдеров, получила возможность доступа к данным на смартфонах iPhone в прошлом году в одно время с NSO и имела те же возможности, что и нашумевшая компания.

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