Румынский политический деятель восхвалял антисемитского фашистского лидера в телеинтервью

Румынский политический деятель, который мог бы стать почетным президентом четвертой по величине политической партии страны, восхвалял антисемитского фашистского лидера 1930-х годов во время телеинтервью в прайм-тайм, что вызвало резкое осуждение со стороны еврейских и других групп.

Выступая на новостном канале, Калин Джорджеску, эксперт по устойчивому развитию, ранее связанный с Организацией Объединенных Наций, сказал, что Корнелиу Зеля Кодряну «боролся за нравственность человека».

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Кодряну возглавлял яростно антисемитское Движение легионеров до своей казни в 1938 году. Группа придерживалась крайней версии этнического и религиозного национализма, которая включала политические убийства и террористические акты. Через два года после смерти основателя движение вошло в состав правительства пронацистского диктатора Румынии Иона Антонеску. Эксперимент закончился в январе 1941 года, когда легионеры поднялись против Антонеску в ходе трехдневного подавленного восстания, в ходе которого было убито более 120 евреев и разрушено несколько синагог и еврейских предприятий. Эти события известны сегодня как Бухарестский погром.

Интервью Джорджеску стало первым за многие годы случаем, когда видный политический деятель открыто защищал репутацию Кодряну в эфире основного румынского телеканала.

Джорджеску также называл Антонеску, под властью которого было убито не менее 280 000 евреев, «мучеником».

Комментарии вызвали бурю осуждения со стороны еврейской общины и гражданского общества Румынии, которые уже несколько месяцев предупреждают о возвращении антисемитского дискурса в общественную сферу.

Александру Флориан, директор Института изучения Холокоста имени Эли Визеля в Румынии, назвал заявления Джорджеску «мистификацией истории и явной попыткой» превратить «фашистских лидеров» в героев.

Симион сообщил Еврейскому телеграфному агентству, что Джорджеску «придется пояснить» свои замечания. На вопрос, рассматривает ли он возможность отзыва кандидатуры Джорджеску на пост почетного президента AUR, Симион ответил: «Это один из вариантов».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что знаменитый фотограф обвиняется в преследовании еврейской семьи пекарей.

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