Бывший командир «вагнеровцев» дизертировал и сбежал из рф: появились подробности

Власти заявляют, что предполагаемый бывший командир группы российских наемников «Вагнер» попросил убежища в Норвегии после того, как дезертировал из организации, сыгравшей центральную роль в некоторых крупных сражениях войны в Украине.

Сообщается, что 26-летний Андрей Медведев пересек границу с Норвегией недалеко от долины Пасвикдален около 2 часов ночи в прошлую пятницу, где его арестовали и задержали пограничники.

Норвежское иммиграционное управление (UDI) подтвердило Associated Press, что Андрей Медведев искал убежища в стране, но «по соображениям безопасности и конфиденциальности… не может больше комментировать этот вопрос».

Полиция, которая не подтвердила его личность, сообщила в заявлении Agence France-Presse, что мужчину «задержали норвежские пограничники и норвежская полиция в 1:58 утра (00:58 по Гринвичу)» в пятницу утром.

«Он подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии», — сказал Тарьей Сирма-Теллефсен, начальник штаба полиции Финнмарка, северная Норвегия.

Правозащитная группа Gulagu.net, выступающая в поддержку заключенных в россии, опубликовала интервью после перехода Медведева в Норвегию, где он подробно описал свой драматический побег.

«Когда я был на льду [на границе], я услышал лай собак, я обернулся и увидел людей с факелами, примерно в 150 метрах от меня, бегущих в мою сторону, — сказал Медведев. — Я слышал два выстрела, пули просвистели».

По данным Gulagu.net, Медведев изначально подписал четырехмесячный контракт с Вагнером в начале июля 2022 года и утверждает, что был свидетелем казней и репрессий против тех, кто отказался воевать и хотел уйти.

Читайте также: в какую страну россия хочет вторгнуться в будущем ‒ СНБО Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.