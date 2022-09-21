Бывший контр-адмирал рассказал, как сделка по морской границе будет выгодна и Израилю, и Ливану

Шауль Хорев объясняет, почему потенциальная сделка между этими двумя странами может быть выгодна обеим сторонам.

Нынешняя сделка, заключенная между Ливаном и Израилем в отношении общей морской границы, скорее всего, принесет пользу обеим сторонам, сказал профессор контр-адмирал (в отставке) Шауль Хорев, глава Исследовательского центра морской политики и стратегии Хайфского университета.

«Если эта сделка состоится, она принесет взаимную выгоду. Что касается Ливана, то это расчистит путь для разведки перспективных южных вод Ливана, и как только Ливан начнет добывать газ в этом районе, ему будет что терять, и он дважды подумает, прежде чем провоцировать Израиль», — сказал профессор Хорев.

«Что касается Израиля, то он идет на компромисс с Ливаном, чтобы убедиться, что сделка состоится и в регионе будет больше стабильности», — сказал он.

Комментарии профессора Хорева прозвучали на фоне заявления премьер-министра Яира Лапида о том, что Израиль будет добывать газ на месторождении Кариш с заключением сделки или без нее, несмотря на угрозы «Хизбаллы». Ранее на этой неделе глава «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил, что готов атаковать Кариш, если Израиль начнет добычу.

Таким образом, он объяснил, что сделка может успешно подавить риторику «Хизбаллы» против Израиля, поскольку ливанское общественное мнение поддерживает сделку, которая может позволить Ливану исследовать свои собственные газовые варианты в пределах этой границы — шаг, который может дать ливанской экономике импульс, в котором она отчаянно нуждается.

«Речь идет о 860 кв. км акватории между южной границей ливанских притязаний и границей, которую Израиль стремился провести на севере, — сказал профессор Хорев о спорной территории. — Что касается Израиля, то месторождение Кариш — то, из которого Израиль готовится в ближайшее время добывать газ, — находится далеко на юге в израильских водах и не подлежит переговорам. Однако новые претензии Ливана поместят северную половину Кариша в ливанскую морскую территорию, превратив это месторождение в источник споров. В этом нет ничего страшного, и это может быть связано с ближневосточной тактикой ведения переговоров».

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это давление со стороны Ливана через «Хизбаллу» и Израиль, причем заявление Лапида показывает, что мы не поддадимся давлению», — заключил он.

Ранее в офисе премьер-министра заявили, что добыча газа начнется независимо от переговоров с Ливаном.