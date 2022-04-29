Бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева

Вера Гирич, бывший сотрудник посольства Израиля в Украине, погибла в четверг в результате российского обстрела в центре Киева, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский через Твиттер.
Гирич также ранее работала на «Радио Свобода» в Украине.
Former employee of the Israeli embassy in Ukraine @IsraelinUkraine, Vera Girich, was killed yesterday as a result of shelling of central Kyiv. Recently she worked with “Radio Liberty” in Ukraine. The Embassy expresses deep condolences to Vera’s family and friends. pic.twitter.com/UHYgoV1h1R
— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 29, 2022
Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!