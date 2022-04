Бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева

Вера Гирич, бывший сотрудник посольства Израиля в Украине, погибла в четверг в результате российского обстрела в центре Киева, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский через Твиттер.

Гирич также ранее работала на «Радио Свобода» в Украине.

Former employee of the Israeli embassy in Ukraine @IsraelinUkraine, Vera Girich, was killed yesterday as a result of shelling of central Kyiv. Recently she worked with “Radio Liberty” in Ukraine. The Embassy expresses deep condolences to Vera’s family and friends. pic.twitter.com/UHYgoV1h1R

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 29, 2022