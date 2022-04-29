Бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева

В четверг россия нанесла удары по целям по всей Украине, включая удар по Киеву, в результате которого была разрушена жилая многоэтажка и еще одно здание. Глава ООН заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания».

Вера Гирич, бывший сотрудник посольства Израиля в Украине, погибла в четверг в результате российского обстрела в центре Киева, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский через Твиттер.

Гирич также ранее работала на «Радио Свобода» в Украине.

Former employee of the Israeli embassy in Ukraine @IsraelinUkraine, Vera Girich, was killed yesterday as a result of shelling of central Kyiv. Recently she worked with “Radio Liberty” in Ukraine. The Embassy expresses deep condolences to Vera’s family and friends. pic.twitter.com/UHYgoV1h1R — Michael Brodsky (@michael_brodsk) April 29, 2022

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.