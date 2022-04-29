Бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева

12:27, Вчера
Мировые новости, Происшествия
Свеча фото
Фото: pixabay.com

В четверг россия нанесла удары по целям по всей Украине, включая удар по Киеву, в результате которого была разрушена жилая многоэтажка и еще одно здание. Глава ООН заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания».

Вера Гирич, бывший сотрудник посольства Израиля в Украине, погибла в четверг в результате российского обстрела в центре Киева, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский через Твиттер.

Гирич также ранее работала на «Радио Свобода» в Украине.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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