Бывшим сотрудникам команды Трампа трудно найти работу — СМИ

Низкий рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа на момент его ухода с поста отображается на его сотрудниках, работавших в его команде.

Чиновники, которые работали в администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в настоящее время сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на специалистов по работе с кадрами.

Сообщается, что бывших сотрудников Трампа не берут на работу, потому что руководители фирм опасаются критики со стороны деловых партнеров и новой власти.

По словам специалистов, незаинтересованность работодателей в бывших сотрудниках Трампа объясняется низким рейтингом одобрения экс-президента на момент его ухода с поста главы государства. Кроме этого, Дональд Трамп стал первым в истории главой государства, которому дважды выносили импичмент.

Один из источников заявил, что «Советам директоров не нужны проблемы или критика».

По словам экспертов, сейчас компании пытаются добиться благосклонности Демократической партии США, которая контролирует Белый дом и обе палаты американского Конгресса.

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