Бывшую сотрудницу концлагеря признали виновной в соучастии в 10 500 убийствах

97-летнюю женщину, работавшую секретарем у командира СС концлагеря Штуттгоф в нацистской Германии, осудили 20 декабря за соучастие в убийстве более 10 505 человек.

Об этом сообщает BBC News.

Ирмгард Фурхнер была подростком, когда с 1943 по 1945 год работала машинисткой в ​​Штуттхофе. Она стала первой женщиной, которая предстанет перед судом за военные преступления нацистов за несколько десятилетий. Ее признали виновной и приговорили к двум годам условно.

По словам ее адвоката, женщина была гражданским лицом, работавшим в лагере и не знающим, что происходит, на основании чего он требовал оправдать его клиента. Но судья не согласился с тем, что она не знала о зверствах, происходящих в лагере смерти.

Ирмгард Фурхнер уже более года находится под следствием в государственном суде Итцехо на севере Германии. В сентябре 2021 года она пыталась бежать из Германии до начала суда над ней.

Ее судили по обвинению в соучастии в убийстве более 10 000 человек в лагере Штуттхоф, но она не явилась после того, как покинула свой дом престарелых недалеко от Гамбурга. Полиция задержала ее через несколько часов, и она была заключена под стражу до возобновления судебного разбирательства.

По словам представителя суда, в своем заключительном заявлении во вторник Фуршнер сказала, что сожалеет о том, что произошло, и сожалеет о том, что она была там в то время.

Ее адвокаты потребовали ее оправдать, утверждая, что доказательства не доказывают несомненного того, что Фурчнер знала о систематических убийствах в лагере, а это означает, что не было доказательств умысла, необходимого для привлечения к уголовной ответственности.

Прокуратура обвинила Фурхнера в том, что она была частью аппарата, который помогал нацистскому лагерю Штуттхоф функционировать во время Второй мировой войны. Поскольку на момент работы в лагере смерти Фурхнер была подростком, ее судили в специальном зале суда по делам несовершеннолетних.

В Штуттхофе погибло около 65 000 заключенных, в том числе евреи, поляки и советские солдаты. Дело Фурхнера — последнее дело, возбужденное Германией против подозреваемых в нацистских военных преступниках за последние годы.

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