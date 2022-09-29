Чеченские добровольцы Украины показали, чем вооружены на войне

Чеченские добровольцы, воюющие против рф* на стороне Украины, получили на вооружение украинское и западное оружие.

Оружие показали бойцы Отдельного батальона особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия (ОБОП МО ЧРИ).

Военное подразделение чеченских добровольцев ОБОП МО ЧРИ функционирует в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Он создан Ахмедом Закаевым 31 июля 2022 на основе чеченского формирования, воюющего на стороне Вооруженных Сил Украины с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.

По словам Закаева, по мере пополнения батальон будет превращен в «Особую бригаду особого назначения» в составе Интернационального легиона.

На вооружении у чеченских бойцов ОБОП есть винтовки «Ruger Precision» под патроны украинского производства UKROP 338 Lapua.

Винтовка Ruger Precision с продольно-скользящим затвором калибра 338 LAPUA MAG является эксклюзивным оружием компании Ruger.









Также на вооружении у чеченцев новые гранатометы M320A1 калибра 40×46 мм.

M320 может использовать все штатные гранаты НАТО – фугасные, дымовые и осветительные. Гранатомет имеет самосводный спусковой механизм, поэтому при осечке при выстреле достаточно еще раз нажать на спусковой крючок.

У ОБОП есть румынские автоматы PM md. 90 под патрон 7,62×39 мм. Добровольцы из Чечни оснащены и другим разным оружием: пистолетами Glock 17 Gen3, автоматами АКС-74У, АКС-74, пулеметами, гранатометами PSRL-1, ПТРК «Фагот» и другое оружие.

Также подразделение получило американские крупнокалиберные пулеметы Browning M2.

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