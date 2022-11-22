Чехия должна готовиться к войне с россией — начальник Генштаба

По словам Ржеки, российское оружие, которое сегодня уничтожает Украину, достигнет Чехии в первые минуты после начала конфликта россии и НАТО.

Чехия должна готовиться к военному столкновению с россией* в случае эскалации между НАТО и рф.

Об этом на ежегодном командном совещании заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржека, сообщает Natoaktual.

«Война в Украине — это большой сигнал тревоги для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине растет. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии», — сказал он.

По словам начальника Генштаба, российское оружие, которое сегодня уничтожает Украину, достигнет Чехии в первые минуты после начала конфликта россии и НАТО, поэтому чешская армия станет активным участником столкновения в первые минуты.

«Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный мир — это утопия. Период предупреждения этого кризиса длится как минимум с 2014 года», — добавил Ржека.

Как сообщал Курсор, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, 22 ноября, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине.

По его словам, эскалация может включать дальнейшее разрушение инфраструктуры в Украине. Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 миллиардов евро, о котором было объявлено после вторжения россии, стал результатом извлеченного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Также Курсор писал о том, что Шольц и Байден по телефону обсудили войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!