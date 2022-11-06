Шольц и Байден по телефону обсудили войну в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и свой недавний визит в КНР.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря федерального правительства Вольфганг Бюхнер, информирует Укринформ.

По словам чиновника, федеральный канцлер и президент США осудили продолжающиеся обстрелы со стороны россии гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Речь также шла о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны россии в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы.

«Оба подтвердили свою решительность продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей. Призыв президента Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки», — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, глава немецкого правительства также проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин.

«Оба признали четкое заявление президента Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования», — отметил Бюхнер.

Как сообщал Курсор, Шольц выступает за реформирование и расширение Евросоюза.

Также Курсор информировал о том, что Китай с начала войны в Украине почти удвоил покупку энергоресурсов у россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!