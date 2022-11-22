Шольц призвал готовиться к эскалации войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, 22 ноября, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине.

Об этом он сказал на конференции в Берлине, сообщает Reuters.

«Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач россии* … мы должны быть готовы к эскалации», — сказал Шольц.

По его словам, эскалация может включать дальнейшее разрушение инфраструктуры в Украине. Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 миллиардов евро, о котором было объявлено после вторжения россии, стал результатом извлеченного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Как сообщал Курсор, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что приоритет Германии в ее помощи Украине должен состоять в том, чтобы помочь ей защитить себя от налетов российской авиации на ее города и помочь восстановить ее инфраструктуру.

Он добавил, что Европе следует подготовиться к приему большего количества беженцев из Украины, которая с 24 февраля борется с российским вторжением.

«Россия бомбит энергетическую инфраструктуру Украины. Россия хочет сделать так, чтобы люди в Украине не смогли пережить зимние холода, — сказал он в интервью со сцены. — В настоящее время мы обсуждаем со многими немецкими компаниями, что они могут сделать, чтобы противостоять этому разрушению», — сказал Шольц.

Также Курсор писал о том, что Шольц и Байден по телефону обсудили войну в Украине.

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