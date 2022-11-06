Чехия инициирует создание спецтрибунала над руководством россии

В Министерстве иностранных дел Чехии призвали к созданию специального трибунала над высшим руководством россии* за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Чехия — среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством россии за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны», — написал он.

Также Липавский добавил, что сейчас не время говорить о мирных переговорах с россией, ведь она понимает только язык силы.

«Нужно жесткое отношение. Если мы хотим безопасности — должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне», — заявил он.

Как сообщал Курсор, в октябре в Праге возле посольства российской федерации активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.

Участники скандировали «Краловец!», держали в руках плакаты с надписями «Сделайте Краловец снова чешским», «Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия», «Слава Краловцу (и Украине)», «Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец». У ряда участников были чешские и украинские флаги.

Также Курсор писал о том, что в Праге прошел многотысячный митинг в поддержку Украины. Митингующие выразили поддержку Украине в войне против россии*. Надписи на сцене гласили: «Чехия против страха» и «Мы справимся с этим, ведь в Украине на карту поставлено будущее демократии».