Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги, чтобы поддержать Украину и заявить о своей позиции против популизма ряда пророссийских политиков.

Отмечается, что митингующие выразили поддержку Украине в войне против россии*. Надписи на сцене гласили: «Чехия против страха» и «Мы справимся с этим, ведь в Украине на карту поставлено будущее демократии».

Также сообщается, что в ходе демонстрации к собравшимся обратилась первая леди Украины Елена Зеленская, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на том, что происходит в стране.

«Мы не позволим россии втянуть нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закроют глаза на войну, наш свет никогда не погаснет», — сказала Зеленская.

Как сообщал Курсор, на днях в столице Чехии, Праге, прошел многотысячный митинг в поддержку инициативы «Чехия превыше всего», во время которого, кроме требования досрочных выборов, были лозунги относительно переговоров с россией по поставкам газа и на прекращение поставок Украине оружия.

По данным полиции, на Вацлавской площади в Праге собрались тысячи человек, но меньше, чем на предыдущих двух мероприятиях инициативы 3 и 28 сентября, которые собрали от 70 000 до 100 000 человек.

Также Курсор информировал о том, что ранее в этом месяце в Праге возле посольства российской федерации активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.

Ранее наш сайт сообщал, что американские аналитики рассказали, как россияне проиграют войну Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!