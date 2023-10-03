Менее чем за 4-летний период более 140 тысяч евреев были перевезены нацистами в это гетто.

Правительство Чехии намерено потратить 70,5 млн евро, чтобы поддерживать усилия, направленные на восстановление и защиту мемориала концентрационного лагеря Терезин (также известный как Терезиенштадт).

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Менее чем за 4-летний период более 140 тысяч евреев были перевезены нацистами в гетто Терезин. Последнее использовали как перевалочный пункт, чтобы перевозить жертв в лагеря смерти.

Также оно было важным компонентом в распространении Третьим рейхом дезинформации в пропагандистском фильме, с помощью которого хотели обмануть Красный Крест и показать, что концентрационные лагеря якобы имеют приемлемые условия.

Нацисты снимали улыбающихся заключенных, участвующих в каких-то мероприятиях. Современные нацисты повторно пользуются этими фильмами для своей пропаганды. В действительности от голода и жестоких условий жизни в Терезине умерло около 35 тысяч человек.

Климатические изменения повредили постройки Терезина. В частности, из-за штормов были повреждены дрезденские казармы, где содержались женщины с детьми. Здания были разрушены настолько серьезно, что вход на объект стал опасным. Для входа есть необходимость в специальном разрешении, гидах и даже касках.

«Такие места, как Дрезденские казармы, являются ключом к памяти, исследованиям и образованию; они хранят исторические записи Холокоста. Поскольку выживших меньше, к которым можно обратиться за свидетельскими показаниями, мы в значительной степени полагаемся на мемориалы, подобные Терезину, которые станут живой памятью о Холокосте», – заявила генеральный секретарь Международного альянса в память о Холокосте Катрин Мейер.

Она уточнила, что благодаря восстановительным работам и постоянному уходу за объектами можно почтить достоинство жертв Холокоста, а также защитить факты и задуматься о последствиях произошедшей трагедии.

Ранее правительство выделило 1,5 млн шекелей на помощь пережившим Холокост.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра, нацистских репрессий и Холокоста.