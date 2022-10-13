Чем грозит Европе политический союз россии и Беларуси

Сейчас крайне важна защита суверенитета Украины: в случае победы путина Европу вскоре ждет большая война на тех территориях, которые когда-то были частью сферы влияния СССР.

В начале октября союз россии* и беларуси создал ряд серьезных прецедентов, которые логически переплетаются между собой.

Об этом пишет polskienowiny.pl.

С. Суровикин, известный как «сирийский мясник», стал главнокомандующим армией рф в Украине. Затем стало известно об оперативном формировании совместной российско-белорусской военной группировки, которой фактически руководит Суровикин.

На днях, 10-11 октября, рф обстреляла украинские города ракетами и беспилотниками, что стало беспрецедентным случаем за всю войну: единственными целями армии рф были мирные объекты.

Как известно, одних только ракет было выпущено более 130 штук. В то же время в Беларуси на самом высоком уровне раздалась жесткая антиукраинская риторика: так, Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь, а глава КГБ в Беларуси заявил, что террористы прошли подготовку на территории Украины и готовятся напасть на Беларусь.

Отсюда можно заключить, что россия окончательно аннексировала беларусь, которая для удобства сохраняет свои формальные границы, но де-факто Лукашенко уже не контролирует белорусскую армию, поскольку в условиях войны ею начинает управлять российское высшее командование.

На политическом уровне Беларусь транслирует традиционные пророссийские, путинские нарративы о террористах и ​​распространяет ложь, продиктованную москвой. Лукашенко поставил в рф первые 20 танков, которые были сняты со склада и отправлены на ЗБД в Украине.

Путин давит на Лукашенко, чтобы он вступил в войну с Украиной напрямую: белорусский диктатор понимает, что это означает конец его власти и сопротивляется, но в экстренном случае нельзя исключать, что Беларусь вторгнется в Украину, так как Минск стал кремлевской абсолютный полномочный представитель во всех отношениях.

Это представляет постоянную угрозу для Европы, поскольку Беларусь систематически обвиняет Запад/НАТО во враждебных намерениях и позиционирует их как угрозу существованию Беларуси. Можно сделать вывод, что на восточных границах Европы сформировалась новая ось зла, включающая в себя рф и Беларусь. Этот союз осуществляет ползучую территориальную экспансию и создает ряд вызовов и угроз для ЕС.

В этом контексте крайне важна защита суверенитета Украины: в случае победы путина Европу вскоре ждет большая война на тех территориях, которые когда-то были частью сферы влияния СССР.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!