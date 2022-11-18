Во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах

Это решение вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Алкогольное пиво не будет продаваться на стадионах во время матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА), информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Так, соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые пройдет в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

«После переговоров между властями страны-организатора и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадионов», — заявили ФИФА.

Тем временем Ассоциация футбольных болельщиков Англии уже заявила, что это решение вызывает обеспокоенность по поводу способности Катара выполнить свои обещания приезжим фанам относительно «размещения, транспорта и культурных вопросов».

Как известно, ранее организаторы турнира Катара заявляли, что алкоголь на турнире будет широко доступен для болельщиков.

«Некоторые болельщики любят пиво на матче, а некоторые нет, но настоящая проблема — это разворот на последней минуте, который говорит о более широкой проблеме — полном отсутствии связи и понимания со стороны оргкомитета по отношению к болельщикам». — говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщал Курсор, Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.

Ранее Курсор писал, что эксперты бьют тревогу из-за приложения Катара для участников Чемпионата мира по футболу.