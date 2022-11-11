Чемпионат мира в Катаре: как на него повлияет напряженность между Израилем и Ираном

Израиль не участвует в чемпионате, но тысячи израильских туристов прилетят в катарскую столицу Доху беспрецедентными прямыми рейсами

Катар надеется, что футбольные болельщики не поставят политику на первое место на чемпионате мира на Ближнем Востоке. Но Израиль и Иран, запертые в своих внутренних конфликтах, приносят напряжение на порог турнира.

Израиль не участвует в соревнованиях, но рассматривает масштабное зрелище как способ дальнейшей интеграции на Ближнем Востоке после установления связей с двумя соседями Катара по Персидскому заливу. Ожидается, что тысячи израильских туристов прилетят в катарскую столицу Доху беспрецедентными прямыми рейсами.

Иран, охваченный протестами в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, может многое поставить на карту. Поле может предоставить иранским активистам огромную аудиторию для протестов. Или же оно может принести Ирану победу на мировой арене в матче первого круга против его соперника, США.

Расположение турнира всего в нескольких минутах полета от Израиля и Ирана, добавляет еще один слой напряженности. Иранские и израильские болельщики и раньше сталкивались на чемпионатах мира по футболу, но никогда — на таком важном мероприятии в собственном регионе.

«Всегда есть вероятность того, что израильские и иранские противоречия выйдут наружу», — говорит Мехрзад Боруджерди, эксперт по Ирану и декан колледжа в Миссурийском университете науки и технологии.

Ранее Курсор писал, что израильтяне полетят на ЧМ по футболу первыми в истории «прямыми» рейсами TLV-Qatar.