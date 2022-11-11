Израильтяне полетят на ЧМ по футболу первыми в истории «прямыми» рейсами TLV-Qatar

Сообщается, что рейсы будут приземляться на Кипре для «дипломатической остановки», чтобы они не были технически прямыми.

Израильтяне и палестинцы полетят вместе на совместных чартерных рейсах из Израиля в Катар на чемпионат мира по футболу в конце ноября, что станет первым прямым рейсом из Тель-Авива в Доху в истории.

Об этом говорится в заявлении ФИФА.

Посетителям потребуется зарегистрированный Hayya (удостоверение личности болельщика, необходимое для въезда в Катар во время ЧМ) и действующий авиабилет для поездки в Катар и из Катара. Сообщается, что самолеты совершат «дипломатическую остановку» на Кипре, чтобы рейс считался из Кипра в государство Персидского залива, а не из Израиля.

У Израиля и Катара нет дипломатических отношений, но ранее в этом году Израиль объявил, что граждане Израиля смогут въехать в Катар на чемпионат мира. Консульские услуги для израильтян будут предоставляться в координации с МИД Израиля через частную международную туристическую компанию, базирующуюся в Катаре. Палестинцы будут получать консульские услуги через посольство Палестины в Дохе.

«Мы рады, что было достигнуто соглашение о том, что израильские и палестинские болельщики могут посетить Катар и посетить матчи во время Чемпионата мира по футболу. Благодаря этой сделке израильтяне и палестинцы смогут вместе летать и вместе наслаждаться футболом», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я хотел бы поблагодарить наших израильских, палестинских и катарских коллег за то, что они помогли осуществить это. Футбол обладает силой объединять людей, он преодолевает все границы, пересекает все границы и способствует единству, как ничто другое. Чемпионат мира — это высший символ объединяющей силы футбола, и сегодняшнее историческое заявление обеспечивает платформу для улучшения отношений на Ближнем Востоке», — добавил Инфантино.

Алон Ушпиз, гендиректор МИД, приветствовал это объявление, заявив, что «сегодняшнее объявление позволит гражданам Израиля свободно путешествовать в Катар и посещать матчи чемпионата мира».

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал эту новость, назвав ее «хорошей новостью для любителей футбола и всех граждан Израиля».

«После напряженной работы, которая длилась много месяцев, мы организовали для граждан Израиля возможность летать на чемпионат мира в Катар прямыми рейсами, и в Катаре будет открыт израильский офис для обслуживания болельщиков, которые приедут на чемпионат мира», — сказал Лапид и поблагодарил всех, кто принял участие в усилиях.

Представитель FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) заявил, что это объявление демонстрирует приверженность Катара «соблюдению политики ФИФА и требований к проведению матчей, включая право каждого посещать матчи».

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