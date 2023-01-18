«Черное утро»: Зеленский впервые прокомментировал трагедию под Киевом

В своем Telegram-канале президент Украины сообщил: «Сегодня в Броварах Киевской области произошла страшная трагедия. Вертолет экстренных служб потерпел крушение, на месте крушения возник пожар».

«В настоящее время устанавливается точное число жертв трагедии. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

25 человек пострадали, в том числе десять детей. На данный момент трое детей погибли. Боль невыразима. Вертолет упал на территорию одного из детских садов», — отметил он.

«Поручил службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы», — написал он.

Послание Зеленского завершается словами: «Мои соболезнования всем семьям и друзьям погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД… настоящие патриоты Украины. Пусть они покоятся с миром. Пусть все те, чья жизнь была отнята этим черным утром, покоятся с миром».

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