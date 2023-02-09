Землетрясение в Турции: спасена женщина, которая провела под завалами 80 часов

Считается, что человек в таких условиях способен прожить в среднем лишь 72 часа.

В Антакье (Турция) удалось спасти женщину, которая провела под завалами 80 часов после землетрясения под завалами.

Об этом сообщает «УНИАН».

Считается, что человек способен прожить в среднем лишь 72 часа, оказавшись под завалами. Кроме того, в последние дни в регионе резко похолодало.

Ранее мы рассказывали, что число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии возросло до 19 850 человек. В данный момент подразделение разведывательного отдела участвует в миссии ЦАХАЛа по спасению выживших из руин.

Израильские специалисты помогают расшифровывать спутниковые фотографии, что позволяет полевым силам точно определять местонахождение мест разрушения и тем самым оптимизировать свою работу, о чем подробнее читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.

Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.