Число жертв в Сеуле растет: из-за давки на Хэллоуин погиб 151 человек

В Южной Корее сообщают о все большем количестве пострадавших. Трагедия затронула больше тысячи человек: в том числе погибшие, раненые и пропавшие без вести.

В результате столпотворения на узкой улице во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла давка. 355 человек считаются пропавшими без вести.

Трагедия стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 года, когда затонул паром «Севоль». Сейчас в стране объявлен недельный траур.

Подавляющее большинство жертв трагедии, по данным спасателей, – молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Российское посольство в Южной Корее сообщило о гибели трех россиянок.

Трагедия случилась в районе Итхэвон, известном как один из главных центров ночной жизни в столице. На первое с начала пандемии празднование Хэллоуина без санитарных ограничений здесь, по данным полиции, собрались около 100 тысяч человек.

Давка произошла в относительно узком переулке. По словам очевидцев, толпа устремилась к бару, где, по слухам, заметили популярного певца.

«Перед происшествием было так много людей. Я тоже попал в толпу и поначалу не мог выбраться. Я чувствовал, что трагедия неизбежна», – рассказал один из тех, кто пережил давку.

Ранее Курсор писал, что в Сеуле у 50 человек произошла остановка сердца во время празднования Хэллоуина.

Также мы информировали о теракте в Кирьят-Арбе: появились новые подробности. Источник в службе безопасности сообщил ивритоязычным СМИ, что террорист страдал неизлечимой формой рака и ему оставалось жить всего несколько дней.