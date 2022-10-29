В Сеуле у 50 человек произошла остановка сердца во время празднования Хэллоуина

Десятки тысяч отмечающих устроили давку в узком переулке. Около 100 человек пострадали, многие погибли.

В столице Южной Кореи, Сеуле, у 50 человек произошла остановка сердца во время празднования Хэллоуина.

Об этом информирует Telegram-канал Insider.

Сообщается, что десятки тысяч отмечающих Хэллоуин устроили давку в узком переулке у отеля «Гамильтон».

«Итог — около 100 человек пострадали, многие погибли», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях по меньшей мере 229 человек погибли во время вооруженных столкновений между этническими группами в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана.

Нынешние столкновения между племенами, начавшиеся в середине октября из-за земельных споров, стали наиболее кровопролитными за последние годы.

Как заявил глава местного министерства здравоохранения Фатех аль-Рахман Абдулла, погибших может быть значительно больше, поскольку медицинским службам пока не удается попасть в центр столкновений. Очевидцы же сообщают о поджогах домов и убийствах топорами и палками.

Также Курсор информировал о том, что на кыргызско-таджикской границе 14 сентября началось новое вооруженное обострение. В результате в Кыргызстане погибли 36 человек. В Таджикистане официально количество жертв не разглашается.

Кроме 36 погибших, 129 раненых были госпитализированы в больницы. Правительство страны объявило 19 сентября днем ​​траура по погибшим. Также власти заявили, что из зоны конфликта эвакуировали 137 тысяч человек.