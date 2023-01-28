Члены Совбеза ООН единогласно осудили теракт, совершенный в Иерусалиме

В пятницу, 27 января, в Иерусалиме были расстреляны семь человек, еще трое получили серьезные ранения. Все члены Совета Безопасности ООН осудили совершенный террористический акт в Израиле во время экстренного заседания, которое было запланировано днем ​​ранее для обсуждения смертоносного рейда ЦАХАЛа в палестинском городе Дженин.

Об этом сообщили изданию The Times of Israel два дипломата ООН.

Встреча стала второй экстренной сессией, которую совет провел по израильско-палестинскому конфликту за последний месяц, поскольку его напряженность резко возросла после прихода к власти нового правительства.

Если бы заседание состоялось на 24 часа раньше, внимание многих участников могло бы быть сосредоточено на тактике израильских военных в ходе операции, в результате которой в Дженине погибли девять палестинцев. Вместо этого члены совета уделили значительное внимание нападению в Иерусалиме, когда палестинский террорист открыл огонь по мирным жителям возле синагоги в районе Неве-Яаков, в результате чего семь человек погибли и по меньшей мере трое получили ранения.

Армия обороны Израиля заявила, что военная операция в Дженине была направлена ​​против террористической ячейки, которая готовила неминуемое нападение. Большинство погибших были боевиками, хотя по крайней мере одно гражданское лицо также пострадало.

Представители Совета Безопасности из Китая, Франции, российской федерации*, Великобритании, США, Албании, Бразилии, Эквадора, Габона, Ганы, Японии, Мальты, Мозамбика, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов осудили теракт в Иерусалиме.

«Курсор» писал ранее, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Еще мы писали, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

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