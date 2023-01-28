Члены Совбеза ООН единогласно осудили теракт, совершенный в Иерусалиме

В пятницу, 27 января, в Иерусалиме были расстреляны семь человек, еще трое получили серьезные ранения. Все члены Совета Безопасности ООН осудили совершенный террористический акт в Израиле во время экстренного заседания, которое было запланировано днем ранее для обсуждения смертоносного рейда ЦАХАЛа в палестинском городе Дженин.
Об этом сообщили изданию The Times of Israel два дипломата ООН.
Встреча стала второй экстренной сессией, которую совет провел по израильско-палестинскому конфликту за последний месяц, поскольку его напряженность резко возросла после прихода к власти нового правительства.
Если бы заседание состоялось на 24 часа раньше, внимание многих участников могло бы быть сосредоточено на тактике израильских военных в ходе операции, в результате которой в Дженине погибли девять палестинцев. Вместо этого члены совета уделили значительное внимание нападению в Иерусалиме, когда палестинский террорист открыл огонь по мирным жителям возле синагоги в районе Неве-Яаков, в результате чего семь человек погибли и по меньшей мере трое получили ранения.
Армия обороны Израиля заявила, что военная операция в Дженине была направлена против террористической ячейки, которая готовила неминуемое нападение. Большинство погибших были боевиками, хотя по крайней мере одно гражданское лицо также пострадало.
Представители Совета Безопасности из Китая, Франции, российской федерации*, Великобритании, США, Албании, Бразилии, Эквадора, Габона, Ганы, Японии, Мальты, Мозамбика, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов осудили теракт в Иерусалиме.
«Курсор» писал ранее, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.
Еще мы писали, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!