Теракт в Иерусалиме: появилось видео с ликвидацией террориста

В соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Преступника убили в Неве-Яакове.

Отметим, что вчера вечером, 27 января, у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, 7 человек были застрелены и еще несколько ранены (первые кадры с места событий смотрите здесь). По информации полиции, террорист подъехал на машине к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима и открыл огонь.

После этого он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина, находящегося примерно в километре от синагоги. Правоохранители сообщили, что террориста застрелили после того, как он покинул свое авто и начал стрелять по полиции, пытаясь скрыться пешком.

Использованный при нападении пистолет изъяли. Сперва террорист застрелил на улице пожилую женщину, после столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, а затем добрался до синагоги и продолжил стрельбу. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.

«Террорист, житель Восточного Иерусалима, совершил выстрелы по нескольким людям, а затем продолжил движение на своем автомобиле до перекрестка Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, пытался бежать, и полиция ликвидировала его», – сказал начальник округа Иерусалима Дорон Тургеман.

На фоне этого министр обороны Йоав Галант прервал частный визит в США и срочно возвращается в Израиль.

Также появилось видео с жителями Дженина, которые празднуют теракт в Иерусалиме.

Помимо этого «Курсор» сообщал, что минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.