ЧП в Австралии: пропал крошечный радиоактивный объект

В Западной Австралии пропала крошечная радиоактивная капсула во время транспортировки из шахты. Проводятся ее поиски.

В сообщении экстренных служб говорится, что серебряная капсула размером 8 на 6 миллиметров, которая используется при добыче полезных ископаемых, пропала без вести еще с середины января.

По данным Министерства здравоохранения Западной Австралии, капсула содержит радиоактивное вещество цезий-137. Предполагается, что капсула выпала из грузовика, когда ее перевозили в хранилище.

Чиновники здравоохранения предупредили, что при обращении с этим объектом нужно быть предельно осторожным, так как можно получить радиационные ожоги или болезни.

Пожарные и аварийно-спасательные службы заявили, что капсула была потеряна между городом Ньюман и пригородом северного Перта на расстоянии около 1400 км.

Чиновники предупредили общественность не трогать капсулу, если она будет найдена, и связаться со службами экстренной помощи.

«Беспокойство заключается в том, что кто-то подхватит его, не зная, с чем имеет дело», — сказал доктор Эндрю Робертсон, главный санитарный врач Западной Австралии.

Представитель пожарной службы сказал, что они отдают приоритет населенным пунктам во время поиска, который может занять несколько недель. Он добавил, что власти были предупреждены только в среду после того, как компания, ответственная за капсулу, поняла, что она пропала.

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