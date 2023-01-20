МАГАТЭ сделало заявление о «ядерной угрозе»

По словам Гросси, угроза ядерной аварии на фоне войны в Украине «реальна». Он добавил, что на данный момент ее удается избежать, но не стоит думать, что она исчезла.

Об этом Гросси заявил во время визита в Киеве, сообщила пресс-служба ООН.

«Я все время говорю о том, что радиологическая авария будет иметь последствия. Мы должны избежать ее любой ценой. Я надеюсь, что мое предупреждение будет услышано», — сказал Гросси..

Глава МАГАТЭ заявил, что необходимо как можно скорее создать зону безопасности вокруг ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе.

«Ситуация крайне нестабильна. Меня очень беспокоит Запорожская АЭС. Если в этом районе не будет новых наступлений и военных кампаний, то эта станция все время находится на линии фронта»,- добавил он.

Гросси находится в Украине уже несколько дней. Цель визита — создание постоянных миссий МАГАТЭ на всех атомных станциях Украины — Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что вывод российского вооружения из Запорожской АЭС будет частью соглашения Украины и россии. Глава Управления ООН по атомному надзору Рафаэль Гросси рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС (Украина), оккупированной россией.

Курсор сообщал, что в конце ноября прошлого года в МАГАТЭ заявили, что, несмотря на массированные обстрелы, угрозы ядерной безопасности на Запорожской электростанции в Украине нет. Тогда Гросси обратился к международному сообществу с призывом «делать все», чтобы предотвратить потенциальную ядерную катастрофу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!