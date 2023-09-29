Объявлено чрезвычайное положение в Нью-Йорке — названа причина

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке объявили из-за «опасного для жизни шторма», вызвавшего масштабное наводнение.

Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке и двух других прилегающих районах после того, как «сильные дожди» вызвали масштабное наводнение в некоторых частях региона.

По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул, за ночь в некоторых районах выпало до 13 см осадков, и это число будет расти.

В пятницу утром Хоукул объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за погодных условий.

Хокул заявила: «Это опасный для жизни шторм. Рассчитывайте на него в течение следующих 20 часов».

Она сказала, что ее послание жителям Нью-Йорка заключается в том, что «вода смертельна».

Дождь остановил работу значительной части городской системы метро, ​​затопил улицы и автомагистрали. По крайней мере один из трех терминалов аэропорта Ла-Гуардия в Ист-Элмхерсте, Квинс, закрылся.

Практически каждая линия метро частично приостановлена и работает с задержками и с измененным маршрутом. Две из трех линий Метро-Северной железной дороги приостановлены.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода льется на станции метро, и улицы превратились в небольшие озера.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

Зак Тейлор, метеоролог из Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы в Колледж-Парке, штат Мэриленд, предостерег людей от попыток путешествовать в таких условиях, пока не прояснится.

Хаос в час пик привел к тому, что некоторые водители бросили свои машины, поскольку движение остановилось на участке ФДР-Драйв — главной дороги, проходящей вдоль восточной части Манхэттена.

Один водитель сообщил, что движение на дороге не двигалось в течение трех часов.

«Никогда в жизни не видела ничего подобного», — сказала очевидец Присцилла Фонталлио, как пишет Sky News.

Курсор писал, что в первой половине сентября Израиль накрыли мощные наводнения.