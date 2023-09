Объявлено чрезвычайное положение в Нью-Йорке — названа причина

Чрезвычайное положение объявлено в Нью-Йорке и двух других прилегающих районах после того, как «сильные дожди» вызвали масштабное наводнение в некоторых частях региона.

По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул, за ночь в некоторых районах выпало до 13 см осадков, и это число будет расти.

В пятницу утром Хоукул объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за погодных условий.

Хокул заявила: «Это опасный для жизни шторм. Рассчитывайте на него в течение следующих 20 часов».

Она сказала, что ее послание жителям Нью-Йорка заключается в том, что «вода смертельна».

Дождь остановил работу значительной части городской системы метро, ​​затопил улицы и автомагистрали. По крайней мере один из трех терминалов аэропорта Ла-Гуардия в Ист-Элмхерсте, Квинс, закрылся.

Практически каждая линия метро частично приостановлена и работает с задержками и с измененным маршрутом. Две из трех линий Метро-Северной железной дороги приостановлены.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода льется на станции метро, и улицы превратились в небольшие озера.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX

— Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023