Что раздражает Кейт Миддлтон: знакомые герцогини раскрыли подробности

За два года до помолвки принца Уэльского с Кейт Миддлтон ее друзья получили электронные письма, в которых будущая герцогиня в шутку попросила их называть ее полным именем.

Герцогиня Кембриджская является иконой стиля, ее поведение почти всегда безупречно, поэтому стало неожиданностью наличие у нее маленьких слабостей.

Об этом сообщает 7news.

Неназванный источник из числа близких друзей королевской семьи, поделился, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раздражается, когда ее называют сокращенно. Она не приемлет панибратского отношения к себе и не признает сокращений в именах.

Знакомые Кейт еще до ее помолвки с принцем Уильямом, примерно за два года, получили электронные письма, в которых будущая герцогиня якобы в шутку попросила их использовать ее полное имя.

«Все знали о событии, которое скоро должно было произойти у Кейт с Уильямом, однако письмо была несколько неожиданным, и мы были немного удивлены просьбой назвать ее Кэтрин», — признался друзья.

» При этом было отчетливое ощущение, что она начинает очень хорошо осознавать свое положение и подстраивать свой образ под королевский стандарт», — уверены знакомые герцогини Кембриджской.

Ранее Курсор писал как Кейт Миддлтон впервые предстала перед военными в статусе принцессы Уэльской. Миддлтон вместе с мужем пообщались с военными, которые приехали в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы ІІ, запланированных на 19 сентября.

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