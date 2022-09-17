Кейт Миддлтон впервые предстала перед военными в статусе принцессы Уэльской

Миддлтон вместе с мужем пообщались с военными, которые приехали в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы ІІ, запланированных на 19 сентября.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила армейский учебный центр в Пирбрайте, графство Суррей, вместе со своим мужем принцем Уильямом.

Об этом сообщает портал Hello.

Отмечается, что высокопоставленные члены королевской семьи пообщались с войсками Содружества, которые были направлены в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы ІІ, запланированных на 19 сентября.

Отмечается, что в разговоре с военными 40-летняя Миддлтон упомянула о последних нескольких месяцах своей жизни.

«Переходить от этого (юбилея — прим. ред.) к этому за несколько месяцев очень странно», — сказала принцесса Уэльская.

Также, как отмечает издание, было слышно, как королевская особа обсуждала с солдатами «недостаток сна».

«С тех пор, как в четверг, 8 сентября, стало известно о печальной кончине королевы, старшие члены королевской семьи почти каждый день выходили на улицу, чтобы поблагодарить доброжелателей за их соболезнования и выразить свое почтение Ее Величеству. Неудивительно, что принцесса может чувствовать усталость в таких обстоятельствах», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в Вестминстерском дворце продолжается прощание с королевой Елизаветой II. Британцы и гости Лондона выстроились в очередь, чтобы лично отдать дань уважения Ее Величеству.

Люди готовы часами стоять в очереди и даже ночевать на улице, ради того, чтобы зайти в дворец и пройти мимо гроба королевы.

Проститься с королевой Великобритании можно будет до 18 сентября, а в понедельник, 19 сентября, в 11.00 по местному времени начнутся государственные похороны, которые также будут транслировать по телевидению. Ожидается, что за процессией будут следить миллионы людей из разных уголков планеты.

Курсор писал ранее, что на похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.