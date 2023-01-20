Чвк «вагнера» заработает млрд долларов на золоте в ЦАР, деньги пойдут на оружие – СМИ

По оценкам США, чвк готовит объект к долгосрочной эксплуатации. Здесь строят мосты через реки, а также установили зенитные пушки на грузовиках.

За 2022 год российская частная военная компания «вагнера»* значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Прибыль наемников от добычи золота могут вырасти до миллиарда долларов.

Об этом информирует Politico со ссылкой на источники и дипломатические документы.

Издание отмечает, что заработанные деньги, скорее всего, будут использованы на закупку оружия и найм новых бойцов.

Согласно дипломатическим документам, «вагнеровцы» построили в центре страны, на месторождении золота неподалеку от города Бамбари, большой производственный комплекс. Сейчас месторождение – это восемь производственных зон.

По оценкам США, чвк готовит объект к долгосрочной эксплуатации. Здесь строят мосты через реки, а также установили зенитные пушки на грузовиках. В то же время, власти ЦАР перестали давать разрешение на запуск беспилотников миротворцев ООН над месторождением. Как говорится в дипломатической телеграмме, американские чиновники считают это признаком того, что чвк «получает политический контроль в стране».

Как сообщал Курсор, чвк «вагнера» стала ключевым компонентом военной кампании рф. Их численность растет и воюют вчерашние зэки преимущественно на Донбассе. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

При этом частные военные компании остаются в россии вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства, говорится в обзоре.

В разведке говорят, что «вагнер» почти наверняка сейчас насчитывает до 50 000 боевиков и регистрация такой деятельности, вероятно, должна принести доход ее основателю.

Курсор писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!