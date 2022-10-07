CNN сообщили о серьезных проблемах у воюющих в Украине «вагнеровцев»

Вместе с российскими солдатами в Украине воюют не менее 5 тысяч наемников частной военной компании «Вагнер».

Они, к слову, несут большие потери, в их рядах все меньше профессиональных боевиков, а их моральный дух снижается. Об этом говорится в новом материале CNN, пишет Главком.

«Армия рф* не может справиться на войне без наемников», — сказал один из бывших командиров-наемников Габидуллин.

Боевой опыт – один из двух факторов, которые, по его словам, отделяет наемников от регулярных войск рф, а второй – деньги.

«Основу этих групп всегда составляли очень опытные люди, так или иначе прошедшие через несколько войн. У них более весомый, осмысленный опыт, чем у армии. Армия – это молодые солдаты, которых заставили подписать контракт, у них нет опыта», – сказал он CNN.

Именно поэтому такие военизированные формирования в Украине, одним из которых является «Вагнер», столь ценны для рф.

Несколько воевавших в Украине подразделений армии рф ищут людей через биржу труда. Больше всего людей ищет 37 мотострелковая бригада из Бурятии.

Как сказал телеканалу представитель разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сегодня по меньшей мере 5 тысяч наемников, связанных с группой «Вагнера», действуют в Украине. Эта цифра была подтверждена также источником во французской разведке: по его словам, некоторые наемники покинули африканский континент, чтобы поддержать группировку в Украине.

По данным Министерства обороны Украины, москва все чаще использует бойцов Вагнера как штурмовые отряды. Поскольку их потери не вносятся в официальные, они «несут бремя потерь», которые были бы политически чувствительны для путина.

«Вагнер» терпит большие потери в Украине, особенно и неудивительно среди молодых и неопытных бойцов», – заявил высокопоставленный источник в министерстве обороны США.

Наемники частной военной компании «Вагнера» ​​могут зарабатывать до $5 тыс в месяц. Как рассказал высокопоставленный источник в Минобороны Украины, им также предлагают бонусы за уничтожение украинских танков или частей.

При этом, отметил Юсов, «вагнеровцы» все чаще используют для «латания дыр» в российской линии фронта. Это также подтвердил представитель министерства обороны США.

То, что «вагнеровцы» используют на разных линиях фронта, привело к серьезным проблемам с логистикой – необходимостью снабжать наемников боеприпасами, продовольствием и поддержкой для длительных операций.

Некоторые наемники жалуются на отсутствие бронежилетов и касок, другие на дефицит боеприпасов. Еще одна проблема ПИК «Вагнера» – туда начали вербовать людей без опыта, а также заключенных. Как подчеркивает CNN, еще несколько месяцев назад такой шаг был бы немыслим для частной военной компании, когда-то считавшейся одним из самых профессиональных подразделений в арсенале кремля.

Все это породило более широкую проблему – в рядах ПИК возникло недовольство. Украинские спецслужбы отмечают «общее снижение морального и психологического состояния» наемников «Вагнера».

Экскомандующий Габидуллин говорит, что деморализация боевиков вызвана их неудовлетворенностью «общей организацией боевых действий: неспособностью российского руководства принимать грамотные решения, организовывать битвы».

Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!