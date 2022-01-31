Covid является основной причиной смерти полицейских в США

Второй год подряд коронавирус стал основной причиной смерти представителей правоохранительных органов, в результате чего погиб 301 человек.

Прошлый год был самым смертоносным периодом для правоохранительных органов почти за 100 лет. Но примерно 458 офицеров погибли при исполнении служебных обязанностей в 2021 году не из-за роста преступности, а из-за Covid.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Согласно отчету Национального мемориала и музея правоохранительных органов, опубликованному на прошлой неделе, второй год подряд коронавирус стал основной причиной смерти представителей правоохранительных органов, в результате чего погиб 301 человек. Это на 65% больше смертей от Covid, чем в 2020 году, вероятно, в результате очень заразных вариантов Дельта и Омикрон.

«Статистика этого года показывает, что сотрудники правоохранительных органов Америки на передовой продолжают бороться со смертельными последствиями пандемии Covid-19 по всей стране», — говорится в отчете.

Полицейские проходят многочасовую медицинскую подготовку. Они призваны охранять общественную безопасность. И они были одной из первых групп людей, получивших доступ к вакцине.

Ранее Курсор сообщал, что генерал полиции, сбежавший с места преступления, подал в отставку.

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