Двое полицейских в Германии были застрелены во время патрулирования

Стало известно, что двое полицейских были застрелены рано утром в понедельник во время обычного патрулирования на западе Германии.

Об этом сообщает ABC news.

Стрельба произошла во время проверки дорожного движения возле Кузеля около 4:20 утра, говорится в заявлении полиции Кайзерслаутерна.

Они сказали, что преступники скрылись, но у полиции нет ни их описания, ни автомобиля, которым они пользовались, ни направления, в котором они скрылись.

Полиция призвала водителей в районе Куселя не подбирать автостопщиков и предупредила, что по крайней мере один подозреваемый вооружен.