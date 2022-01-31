Двое полицейских в Германии были застрелены во время патрулирования

09:50, Вчера
Мировые новости, Происшествия
Полиция Германии фото
Полиция Германии
Фото: depositphotos.com

Двое полицейских были застрелены рано утром в понедельник во время обычного патрулирования на западе Германии. Полиция начала расследование и ищет стрелков.

Стало известно, что двое полицейских были застрелены рано утром в понедельник во время обычного патрулирования на западе Германии.

Об этом сообщает ABC news.

Стрельба произошла во время проверки дорожного движения возле Кузеля около 4:20 утра, говорится в заявлении полиции Кайзерслаутерна.

Они сказали, что преступники скрылись, но у полиции нет ни их описания, ни автомобиля, которым они пользовались, ни направления, в котором они скрылись.

Полиция призвала водителей в районе Куселя не подбирать автостопщиков и предупредила, что по крайней мере один подозреваемый вооружен.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что мисс США 2019 покончила жизнь самоубийством. За несколько часов до своей смерти Челси опубликовала свою фотографию в Instagram, подписав ее: «Пусть этот день принесет вам покой и мир».

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Автор материала:
Кати Адхам
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