Двое полицейских в Германии были застрелены во время патрулирования

Об этом сообщает ABC news.
Стрельба произошла во время проверки дорожного движения возле Кузеля около 4:20 утра, говорится в заявлении полиции Кайзерслаутерна.
Они сказали, что преступники скрылись, но у полиции нет ни их описания, ни автомобиля, которым они пользовались, ни направления, в котором они скрылись.
Полиция призвала водителей в районе Куселя не подбирать автостопщиков и предупредила, что по крайней мере один подозреваемый вооружен.
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