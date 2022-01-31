Генерал полиции, сбежавший с места преступления, подал в отставку

Речь идет о генерале Джамале Хакруше, который перешагнул через умирающего человека и просто ушел. Этот случай был снят на камеру видеонаблюдения. Ролик показали в сети.

Генерал-майор полиции Джамаль Хакруш, заместитель комиссара, возглавлявший подразделение по борьбе с преступностью в израильской арабской общине, в воскресенье встретился с комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, чтобы сообщить о своем намерении уйти в отставку. Шабтай принял его просьбу и поблагодарил за службу.

Об этом сообщает Times of Israel.

После своей отставки министр общественной безопасности Омер Бар-Лев также поблагодарил Хакруша за 44 года службы, добавив, что у него «много достижений, которые ничто не может стереть».

Отметим, что еще на прошлой неделе в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как Хакруш убегает с места ножевого ранения в Кафр-Канне. Инцидент произошел еще в 2020 году.

Уход Хакруша с должности подтвердили также на телеграм-канале «Израильские трудовые будни».

«Джамаль Хакруш был самым высокопоставленным полицейским мусульманином в Израиле, в звании генерал-майора он возглавил Управление по делам арабского сектора», — сообщили администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что семья подростка-поселенца назвала закрытие дела о его смерти «ножом в сердце».

Кроме того, мы писали, что в Иерусалиме 15 палестинцев взяты под стражу в связи с недавними беспорядками.

Еще напомним, что из-за полицейской погони за угнанной машиной произошло массовое ДТП.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.