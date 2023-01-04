CША не против диалога Израиля с россией, но решать Украине – Госдеп

В Госдепе отмечают, что внешнюю политику Израиля определяет премьер-министр, и «американские дипломаты пока не увидели изменений в этой политике».

США не ожидают от Израиля изменения политики поддержки в отношении Украины. Вашингтон также не против того, чтобы новое израильское правительство попыталось стать посредником между россией* и Украиной, но этот вопрос – «лишь для Украины».

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что его комментарий прозвучал на фоне заявлений нового министра иностранных дел Израиля. В Киеве и Вашингтоне их восприняли, как будто Израиль будет избегать публичного осуждения россии за ее вторжение в Украину.

По словам Прайса, внешнюю политику Израиля определяет премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и американские дипломаты пока не увидели изменений в этой политике. Он отметил, что Израиль поддержал Украину и предоставил ей гуманитарную помощь.

«Поэтому я думаю, что подход не изменится», – сказал Прайс.

Он добавил, что «если Израиль потенциально может играть или пытаться играть определенную роль в разговорах между россией и Украиной», то США не против этого, но «это вопрос в первую очередь к Украине».

«Если Израиль или любая другая страна может помочь прекратить жестокую агрессию России против Украины, то мы приветствовали бы это, если условия этих усилий приемлемы для наших украинских партнеров», – подчеркнул Прайс.

До этого Курсор писал о том, что во вторник, 3 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.