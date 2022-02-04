Дания объявила членов иранской оппозиции виновными в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Окружной суд Дании в пятницу признал трех членов иранской арабской оппозиционной группы виновными в шпионаже в Дании в интересах Саудовской Аравии.

Окружной суд Дании в пятницу признал трех членов иранской арабской оппозиционной группы виновными в шпионаже в Дании в интересах Саудовской Аравии.

Трое членов Движения арабской борьбы за освобождение Ахваза (АСМАА) были арестованы два года назад и с тех пор находятся под стражей.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что студенты сообщают об антисемитских инцидентах в Бруклинском колледже в США. По данным Центра Луи Д. Брандейса, OCR жалуется на то, что профессора клевещут на евреев на основании их расы и этнической принадлежности, «продвигая вековые антисемитские стереотипы о еврейской власти, заговоре и контроле».

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