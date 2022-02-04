Студенты сообщают об антисемитских инцидентах в Бруклинском колледже в США

Студенты-евреи в Бруклинском колледже стали жертвами антисемитских преследований со стороны некоторых своих профессоров и одноклассников, что привело к тому, что Управление по гражданским правам (OCR) Министерства образования США в четверг начало официальное расследование этих инцидентов.

По данным Центра Луи Д. Брандейса, OCR жалуется на то, что профессора клевещут на евреев на основании их расы и этнической принадлежности, «продвигая вековые антисемитские стереотипы о еврейской власти, заговоре и контроле».

Об этом сообщает Jerusalem Post.

OCR также заявляет, что обвиняемые также заявили, что «евреи являются «белыми»и привилегированными и, следовательно, способствуют систематическому угнетению цветных людей».

Сообщается, что некоторые еврейские студенты подвергались преследованиям в социальных сетях и в классе с использованием одних и тех же этнических стереотипов.

В групповом чате в WhatsApp одна студентка сказала, что хочет задушить студента-еврея, получив поддержку от других.

Когда еврейский студент получил поддержку от других, их тоже обвинили в расизме и в том, что они являются «доминирующей культурой белых людей, которые продолжают увековечивать властные структуры». «Контролируйте свою белизну» и «держите голову опущенной» — такие комментарии получали студенты-евреи, когда просили административную помощь преподавателей в решении проблемы, сообщает Центр Луиса Д. Брандейса , а также ссылается на случай, когда еврею- латиноамериканцу сказали, что «быть евреем автоматически заменяет латинское происхождение и делает человека белым и привилегированным». Сообщается, что студенты-евреи в Бруклинском колледже боятся выражать свои взгляды в классе или своим сверстникам из-за страха подвергнуться еще большему преследованию со стороны других. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что знаменитый фотограф обвиняется в преследовании еврейской семьи пекарей.

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