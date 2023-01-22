Усугубление «танкового скандала» и новое обещание Байдена: главные события 333 дня вторжения рф в Украину

Советник президента Владимира Зеленского заявил, что осторожность и медленное принятие решения об отправке танков Leopard 2 в Украину стоит жизней. Михаил Подоляк в субботу написал в Твиттере, что разочарован «глобальной нерешительностью» в отношении поставок оружия Украине: «Сегодняшняя нерешительность убивает больше наших людей. Каждый день просрочки — это смерть украинцев. Думайте быстрее».

Тем временем страны Балтии призвали Германию отправить танки «немедленно» в Украину после того, как правительство в Берлине все еще не приняло решение по этому поводу. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Твиттере, что они «необходимы для прекращения российской агрессии». Такой же твит опубликовали его коллеги в Эстонии и Литве.

Джо Байден сказал журналистам после мероприятия в пятницу вечером, что «Украина получит всю необходимую помощь», в ответ на вопрос о танках.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на повышенные ожидания, «мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке Leopard. Германия заявила, что проводит инвентаризацию своего текущего количества танков перед возможным решением.

В пятницу около 50 стран договорились предоставить Киеву военную технику на миллиарды долларов, в том числе бронетехнику и боеприпасы, необходимые для отпора российским войскам.

По сообщению Reuters, Владимир Зеленский в слезах присутствовал на панихиде в субботу, посвященной памяти семи высокопоставленных чиновников МВД, погибших в результате крушения вертолета в среду. Глава МВД Денис Монастырский, его заместитель и еще пятеро погибли, когда их вертолет среди тумана упал возле детского сада на восточной окраине Киева. В том числе на земле погибло 14 человек.

Agence France-Presse сообщило, что российская армия начала наступление в Запорожской области на юго-востоке Украины. Российские войска утверждают, что во время штурма заняли «более выгодные рубежи и позиции».

Читайте также: в Беларуси начали производить и отправлять в рф «зубы дракона».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.