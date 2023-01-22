В Беларуси начали производить и отправлять в рф «зубы дракона»

В белорусском городе Гомель на заводе с начала декабря 2022 года начали производить «зубы дракона», которые потом отправляются в российскую федерацию*.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Это железобетонные изделия, которые используют для создания препятствий. Такие «пирамиды» на временно оккупированных территориях Украины расставили члены ЧВК «Вагнер» при строительстве «Линии Вагнера», чтобы защититься от украинских военнослужащих.

Известно, то завод в Гомеле не единственное предприятие, которое начало производить для российских оккупантов противотанковые укрепления. Но в страну-агрессора их перевозят на грузовиках-длинномерах, чаще всего марки КамАЗ с номерами как рф, так и Беларуси. В одном грузовике замечают в среднем по 15-20 «зубов».

Их производство и перевозка, как пишет издание «Флагшток», может указывать на создание линии обороны в Гомельской области или брянской области рф.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится почти одиннадцать месяцев. И о сроках ее завершения можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Еще мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с начала полномасштабной войны предоставляет территорию своего государства для российской армии. Предполагается, что вскоре оккупанты могут попытаться пойти в новое наступление на север Украины. И как пишут журналисты, присутствие российских солдат в Беларуси может быть более масштабным, чем предполагается.

Напомним, в Беларуси считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. При этом Минск готов ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!