Этой темой активно спекулирует российская пропаганда, но какие настроения на самом деле царят в республиканской партии?

В СМИ часто звучит точка зрения, что большинство членов республиканской партии США являются резкими противниками предоставления помощи Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале Resurgam.

К примеру, недавно кандидат в президенты США от республиканцев сделал сенсационное заявление о вступлении Украины в НАТО, сказав, что выступает против этого. Однако есть множество проукраинских членов партии.

Так, есть группа республиканцев "Republicans for Ukraine" под девизом "Заплатим за защиту Демократии вместе" (побуждают республиканских конгрессменов и их избирателей поддержать расходы на поддержку Украины). Они активно ведут медиа кампанию касательно выделения средств для Украины.

"Мы "Республиканцы за Украину" – это коалиция республиканцев, которые считают, что Республиканская партия должна продолжать поддерживать Украину. Мы собрались со всей страны и объединились для того, чтобы помочь Украине достичь победы демократии. Поддержка Украины отвечает интересам Соединенных Штатов и лучшим традициям Республиканской партии. Сейчас не время отказываться от борьбы", – утверждают члены группы.

Кроме этого, политики занимаются анализом позиции однопартийцев и пытаются перетянуть их на сторону поддержки Украины. Конечным этапом этого является то, что республиканцы из Палаты представителей дают публичное обязательство поддерживать украинский народ, которое публикуется на отдельном сайте группы республиканских конгрессменов.

Также эти проукраинские конгрессмены имеют методологию и трекер, благодаря которым они отслеживают позиции относительно войны в Украине внутри партии. Согласно их информации, среди 222 республиканцев в Палате представителей США ситуация следующая:

112 республиканцев – за поддержку/готовы поддерживать Украину (проукраинская позиция).

64 республиканца – против поддержки Украины (антиукраинская позиция). В основном они входят в группу "Кокус свободы" (43 республиканцев).

40 республиканцев – нейтральная позиция по отношению к Украине. За их расположение сейчас сражаются проукраинские и антиукраинские республиканцы.

6 республиканцев – не делали какие-либо заявления и не голосовали по Украине. Их позиция остается неясной.

Ранее посол Израиля рассказал, чем может закончиться война и поддерживают ли израильтяне Украину.

Также "Курсор" сообщал, что в Госдепе США сделали резкое заявление о *путине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!