Действия значат больше, чем слова: посол США рассказал о визите Джо Байдена в Израиль

По словам Тома Найдса, американский лидер разбирается в проблемах Ближнего Востока лучше, чем любой из его предшественников.

Президент США Джо Байден разбирается в проблемах Ближнего Востока лучше, чем любой другой американский лидер.

Об этом в интервью Israel National News заявил посол США в Израиле Том Найдс.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что некоторые люди предполагают, что Байден не обладает достаточной информацией о ситуации на Ближнем Востоке, дипломат напомнил о недавнем визите американского лидера в Израиль.

«Спросите израильтян, которые видели его здесь — встающего на одно колено и держащего за руки двух женщин, переживших Холокост, со слезами, текущими по его лицу и лицам женщин. Глядя на то, что он сделал в Яд ва-Шем. Видели его с премьер-министром Лапидом и с Беннетом, с президентом Аббасом в Вифлееме», — сказал посол.

По словам Найдса, «действия значат больше, чем слова».

«Джо Байден силен. Он красноречив. Он знает эту страну и разбирается в проблемах Ближнего Востока, вероятно, лучше, чем любой другой президент, живой или мертвый. У него все под контролем, и он, безусловно, понимает свое положение и то, что он должен делать», — резюмировал дипломат.

Как сообщал Курсор, президент Израиля Ицхак Герцог на следующей неделе посетит Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Это будет первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность. Президенты двух стран встретятся в Белом доме 26 октября в 18:00 по израильскому времени.

В рамках визита президент также проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам посла США Тома Найдса, столица Израиля — Иерусалим.