Американские законодатели призвали Байдена отправить в Украину самолеты F16

Накануне визита американского президента в Польшу законодатели с обеих сторон политической карты США направили Байдену письмо с просьбой направить в Украину самолеты F16.

Двухпартийная группа американских законодателей направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой к его администрации направить в Украину истребители F-16 .

Современные истребители должны быть отправлены «как можно скорее», поскольку они «могут оказаться решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году», говорится в письме, полученном Politico и CNN.

В письме говорится: «Именно в этом духе лидерства и поддержки мы обращаемся с почтительной просьбой к вашей администрации как можно скорее предоставить Украине повышенные возможности превосходства в воздухе, включая запрошенный Киевом самолет F-16 Fighting Falcon или аналогичные самолеты четвертого поколения. Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления наступления россии и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий».

Письмо было подписано конгрессменом Джаредом Голденом, демократом из штата Мэн; Тони Гонсалесом, республиканцем из Техаса; Джейсон Кроу, демократом из Колорадо; Крисси Хулахан, демократом из Пенсильвании; и Майком Галлахером, республиканцем из Висконсина.

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