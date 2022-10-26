Министр обороны Украины объяснил, почему ВСУ именно сейчас критически нужен Железный купол

Украина требует больше установок противовоздушной обороны для создания целостной оборонной системы. Это поможет закрыть украинское небо и сбивать вражеские дроны.

Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников.

Вооруженные Силы нуждаются в системах ПВО, которые бы сбивали ракеты не только на малом, но и большом расстоянии. А «Железный купол» по израильскому образцу помог бы эффективно бороться с дронами-камикадзе иранского производства.

«Приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны, которые работают на короткую, среднюю и большую дальность. Нам необходимы разные системы ПВО. Не только противоракетные, но также и против иранских дронов-камикадзе», — сообщил Резников.

По его словам, это очень важно, потому что россия вместе с Ираном использует Украину как полигон для «испытаний» этих опасных беспилотников. В перспективе дроны-камикадзе могут применяться против Израиля и других стран Европы. Поэтому важно стране-террористке продемонстрировать, что ПВО могут сбивать все без исключения вражеские беспилотники.

Ранее Резников говорил с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Высокопоставленные должностные лица обсуждали отказ израильской стороной предоставить Украине «Железный купол». Министр утверждает, что понимает обеспокоенность государства-владельца системы ПВО, однако не может принять нейтральную позицию Ганца и других чиновников.

«Израиль готов продолжать оказывать гуманитарную помощь. Мы также обсудили с Бени Ганцем идею системы сигнализации противоракетной обороны. Но я все еще не понимаю, почему Израиль официально сохраняет нейтральную позицию. Потому что это война не россии против Украины. Это война террористического режима против демократии и свободы», — подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что это будет стыдом для некоторых политиков, если они не выберут Украину и не будут поддерживать Украину в борьбе против россии.