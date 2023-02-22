Депутаты от Ликуда и оппозиции призвали Израиль усилить противоракетную оборону Украины

Депутат от «Ликуда» и депутат от оппозиции, посетившие раздираемую войной Украину, во вторник обратились к Израилю с совместным призывом оказать Киеву дополнительную поддержку, включая военную помощь, от которой Иерусалим воздерживается с тех пор, как год назад россия* вторглась в страну.

«Израиль должен существенно расширить свою поддержку Украины», — говорится в совместном заявлении депутата от «Ликуда» Юлия Эдельштейна и депутата от «Национального единства» Зеэва Элькина.

Они призвали Израиль помочь во всех областях, в том числе в военной, отметив, что его технологии могут помочь защитить гражданское население Украины, независимость и свободу.

«Мы поддерживаем реальное сотрудничество между Израилем и Украиной в области противовоздушной и противоракетной обороны», — заявили они президенту Украины Владимиру Зеленскому во время поездки в Киев в понедельник.

Их призыв был одним из первых со стороны законодателей — в коалиции или оппозиции — к Израилю занять более однозначную позицию по этому вопросу. Эдельштейн является председателем высокопоставленного комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, а Элькин является одним из самых высокопоставленных депутатов в парламенте.

Это заявление можно назвать своего рода неприятным для Элькина, который воздерживался от выражения такой твердой позиции в поддержку Украины, когда он был в правящей коалиции в прошлом году, и сыграл роль в формировании относительно нейтральной позиции Израиля в отношении российского вторжения.

Оба депутата родились в Украине и когда-то были близкими доверенными лицами премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но с тех пор поссорились с лидером «Ликуда», что, вероятно, смягчило их позицию по Украине. Эдельштейн опустился в конец списка «Ликуда» после того, как объявил, что бросит вызов Нетаниягу за лидерство в партии, а Элькин, который долгое время был переводчиком Нетаниягу на встречах с российским лидером путиным, ушел в конкурирующую партию в 2020 году.

Напомним, что, посетив страну на прошлой неделе, министр иностранных дел Эли Коэн объявил о новых мерах поддержки, включая гарантию кредита в размере 200 миллионов долларов на здравоохранение и гражданскую инфраструктуру, а также обещание разработать «умную систему раннего предупреждения».

В той же поездке Коэн избегал прямого обвинения москвы во время посещения Бучи, где свидетели описали массовые зверства со стороны российских войск во время их оккупации, в том числе массовые убийства сотен людей.

Израиль также отверг неоднократные просьбы Украины о военной поддержке, утверждая, что ему необходимо поддерживать рабочие отношения с россией, которая контролирует небо над Сирией и которое Израиль использует, чтобы помешать Ирану установить военное присутствие на своей северной границе.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.