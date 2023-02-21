Элькин и Эдельштейн встретились с Зеленским: в посольстве озвучили первые детали

В посольстве Израиля в Украине сообщили, что завершается визит Зеева Элькина и Юлия Эдельштейна в столицу Украины.

Кроме руководства Министерств обороны, иностранных дел, Верховной Рады и лидеров еврейской общины, члены группы израильского парламента встретились и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения на основе общих и взаимных интересов.

Эдельштейн и Элькин в совместном заявлении после встречи заявили: «Мы должны помочь Украине во всех областях (включая израильские технологии, в том числе и военные), которые могут помочь Украине в защите мирного населения и своей свободы и независимости.

Есть моменты в мировой истории, когда нельзя усидеть на двух стульях. Мы надеемся, что состоявшийся на прошлой неделе визит министра иностранных дел был лишь первой ласточкой в ​​процессе».

Они отметили, что «мы сделаем все от нас зависящее как парламентарии для того, чтобы достичь значительного расширения израильской поддержки Украины во всех сферах. Мы поддерживаем практическое сотрудничество между Израилем и Украиной в области противовоздушной и противоракетной обороны. А также по направлениям оборонного взаимодействия».

Политики также заявили, что, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину, есть одна страна, которая помогает российской армии в терроре против мирного населения украинских городов, это Иран. «Именно Иран, открыто заявляющий о стремлении уничтожить государство Израиль, спонсирует террор против Израиля и его мирных жителей и рвется к ядерному владению. Нет сомнения, что общим вызовом в сфере безопасности государства Израиль и Украины является российско-иранское военно-политическое сближение. Иран каждый день получает новый боевой опыт, испытывая свое оружие в Украине. Укрепление этого альянса чревато безопасностью не только Украины, но и Израиля. Государству Израиль и Украине необходимо совместно принимать немедленные меры, чтобы сдержать эту ось зла», — заявили Эдельштейн и Елькин.

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