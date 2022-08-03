«Держим пальцы на спусковых крючках»: глава КСИР похвастался количеством ракет у террористов

В Ливане находится сто тысяч ракет, заявил во вторник главнокомандующий Революционной гвардии Ирана Хосейн Салами на собрании тысяч ополченцев Басидж.

В своем выступлении в Тегеране Салами сказал, что ливанская «молодежь Хизбаллы держит пальцы на спусковых крючках», а их лидер Хасан Насралла «решительно выступает против сионистов».

Согласно веб-сайту Fars, связанному с КСИР, Салами, выступая перед 6000 членов «Басидж» по случаю религиозного месяца Мухаррам и приближающегося шиитского священного дня Ашура, восхвалял голос «исламского сопротивления» из Ливана и Сирии.

Исламская Республика использует термин «сопротивление» для обозначения своих прокси-групп на Ближнем Востоке. Салами в своем выступлении, однако, пошел еще дальше, заявив военизированным басиджам, что они ушли из «глобальных» исламских сил сопротивления.

Далее он похвалил наступательные операции Исламской Республики в регионе, упомянув столкновения на море, «ракетные обстрелы вражеских баз», захват вражеских кораблей как примеры «силы ислама».

В последние годы иранские прокси-ополченцы в Ираке и Сирии неоднократно атаковали американские базы ракетами и беспилотниками, а КСИР захватывал коммерческие суда в Персидском заливе.

Командующий КСИР, заявив, что противник, имея в виду США, потерпел поражение, сказал, что теперь пытается победить в пропагандистской войне в киберпространстве.

Он имел в виду антиправительственный контент активистов и простых иранцев в социальных сетях, который власти не могут остановить и в котором обвиняют США.

Также наш сайт сообщал, что США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине.