США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине

Подозрение в связях с террористическими организациями Ирана повлекли арест в Аргентине иранского Боинга. США потребовали его конфискации на основании санкций.

Министерство юстиции США во вторник запросило разрешение на конфискацию иранского самолета, проданного венесуэльским владельцам и арестованного в Аргентине.

Это вызвано подозрениями, что он связан с международными террористическими группировками, говорится в заявлении Минюста.

Необъявленное прибытие самолета в Аргентину 8 июня вызвало длительную интригу из-за опасений аргентинского правительства по поводу его связей с Ираном и Венесуэлой. При посадке самолет был задержан местными властями.

«Арест этого самолета демонстрирует нашу решимость привлечь к ответственности тех, кто стремится нарушить санкции США и законы об экспортном контроле», — сообщили в Аргентине.

Запрос на конфискацию последовал после оформленного 19 июля ордера на арест самолета в Окружном суде США по округу Колумбия, в котором утверждалось, что самолет может быть конфискован, поскольку он нарушает законы об экспортном контроле, заявил Минюст США.

«Изъятие этого самолета демонстрирует нашу решимость привлечь к ответственности тех, кто стремится нарушить санкции США и законы об экспортном контроле», — заявил прокурор США Мэтью Грейвс.

Четырнадцать венесуэльцев и пять иранцев находились в самолете, когда он прибыл в Буэнос-Айрес. Семь из них все еще находятся под стражей в Аргентине.

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